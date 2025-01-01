Меню
Сфера звука / Электроакустический концерт
Киноафиша Сфера звука / Электроакустический концерт

Сфера звука / Электроакустический концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Сфера звука: электроакустический концерт классической музыки н Новой сцене Театра Камала

Новая сцена Театра Камала проводит уникальный электроакустический концерт, который объединяет классическую музыку и современные технологии. Это мероприятие создаст особую атмосферу для всех любителей искусства.

Об исполнителях

Концерт представят талантливые музыканты и композиторы, известные своими инновационными подходами к музыке. Они будут использовать как традиционные инструменты, так и современное электронное оборудование, что позволит зрителям ощутить новые звуковые грани знакомых произведений.

Что ожидать

В программе концерта – произведения классиков, адаптированные для электроакустического исполнения. Это шанс услышать классическую музыку в новом свете, где каждый звук будет проходить через различные звуковые фильтры и эффектные обработки.

Почему стоит посетить

Электроакустическая музыка – это не только новый опыт, но и уникальная возможность увидеть, как традиционные мелодии могут звучать по-новому. Спектакль обещает стать незабываемым событием в репертуаре театра.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента! Приходите на концерт на Новой сцене Театра Камала и откройте для себя мир звуковых возможностей.

Купить билет на концерт Сфера звука / Электроакустический концерт

Январь
5 января понедельник
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

