Спектакль Сезон отравленных плодов. Открытая репетиция

Сезон отравленных плодов. Открытая репетиция
Открытая репетиция в театре имени Маяковского

Дорогие зрители!

Одним из самых ярких внерепертуарных проектов прошлого сезона стали «Шесть персонажей с вопросами к автору». Эта экспериментальная лаборатория позволяет переосмыслить современную прозу средствами театрального искусства. Герои произведений, исполненные артистами театра Маяковского, получают возможность задать вопросы самому автору и разобраться в своих литературных судьбах.

Один из перформансов, «Сезон отравленных плодов», станет полноценным спектаклем. Художественный руководитель Маяковки, Егор Перегудов, представит премьеру в 104-м сезоне. Все, кто не успели увидеть эскиз, показанный в июне, могут присоединиться к открытой репетиции на Малой сцене в текущем сезоне.

Что ожидать от репетиции?

Структура эскиза останется прежней, однако будет добавлено обсуждение с писательницей. В первой части зритель увидит сцены из романа, а во второй — написанное Верой Богдановой и Рагимом Джафаровым специально для Театра Маяковского, еще не изданное продолжение романа.

Не упустите шанс!

Спешите на «открытую репетицию», так как после выхода полноценного спектакля этот эскизный формат уйдет в архив. О новых встречах проекта «Шесть персонажей с вопросами к автору» мы расскажем в следующих постах.

«Сезон отравленных плодов» — это роман поколения тридцатилетних о судьбах трех героев, взрослеющих в хаосе девяностых. Не пропустите это уникальное театральное событие!

Октябрь
Ноябрь
8 октября среда
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2000 ₽
26 октября воскресенье
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2000 ₽
6 ноября четверг
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2000 ₽
16 ноября воскресенье
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 2000 ₽

