SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)
Билеты от 1200₽
Киноафиша SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)

SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт в клубе «Eclipse»: 25 лет альбому «White Pony»

Приглашаем вас в клуб «Eclipse» (зал Moon) на уникальное событие, посвященное 25-летию альбома «White Pony» группы Deftones. Это не просто концерт — это настоящее музыкальное путешествие для всех поклонников альтернативного рока.

Что вас ждет на концерте?

В этот вечер вы услышите не только культовые композиции из альбома «White Pony», но и множество других хитов, которые группа создала за свою долгую карьеру. Группа «SexTape», признанный трибьют Deftones на российской сцене, поднимет планку музыкального исполнения и подарит незабываемые эмоции всем зрителям.

Что стоит знать о Deftones?

Deftones — одна из самых влиятельных групп в альтернативной музыке, их творчество сочетает в себе элементы пост-хардкора, ню-метала и мелодичного рока. Альбом «White Pony» был признан классикой и оказался в списках величайших альбомов всех времен по версии множества музыкальных изданий. Не упустите возможность стать свидетелем этой музыкальной истории!

Не пропустите! Встретимся в «Eclipse»!

Приходите, чтобы вместе с нами сотрясти стены клуба «Eclipse» и насладиться мощной программой! Нам не терпится увидеть вас на этом ярком празднике музыки и энергии!

Купить билет на концерт SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)

Октябрь
3 октября пятница
20:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1200 ₽

