Спектакль Севильский цирюльник

«Севильский цирюльник» — комическая опера, заряженная солнечной энергией

Одной из самых узнаваемых опер в мире, «Севильский цирюльник» радует публику Михайловского театра почти без перерывов с 1918 года. С тех пор её жизнерадостные мелодии остаются неотъемлемой частью репертуара театра.

Постановка Эрика Вижье: возвращение к истокам народной оперы

Швейцарский режиссёр Эрик Вижье представил новую интерпретацию оперы, напоминающую о временах, когда это искусство не было элитарным, а обращалось ко всем, независимо от положения и возраста. В этой яркой, полной юмора версии «Севильского цирюльника» перед зрителем разворачивается колоритный южный город. Здесь, в образе Севильи, отражается пёстрая и живописная Испания: сцены наполнены футболистами, поп-звездами, танцовщиками фламенко, гитаристами, а также ослом, обезьяной и даже «маленькой синей собачкой».

Опера-шутка с южным темпераментом

Эта постановка «Севильского цирюльника» — настоящая опера-шутка. Она весела и элегантна, не связана строгими канонами жанра и заряжает зрителей теплом и хорошим настроением.