Комедия по известной пьесе Бомарше

Режиссёр Геннадий Шапошников говорит: «Это моё первое обращение к творчеству Бомарше. Конечно, «Женитьба Фигаро» гораздо более известная и совершенная пьеса. Я люблю оперу Россини «Севильский цирюльник», но в данном случае речь шла о драматическом произведении, и я воспринял работу над ним как вызов».

Команда художников

«Если передо мной возникают неразрешимые задачи, я зову художника Виктора Герасименко. Так было не раз. Возник разговор о масках, о комедии дель арте. Виктор нашёл гравюру XIX века, где изображён Арлекин с бритвой, и я понял, что угадал направление поисков».

Задача комедии

«И ещё — что зрителю нужна комедия, чтобы на сцене было смешно и трогательно. Конечно, предстоит работа с текстом — это неизбежно, но мы не посягаем на авторскую мысль и структуру пьесы».

Музыкальные решения

«В нашем спектакле не будет музыки Россини — разве что немного, в качестве комплимента. В роли графа Альмавивы появится Григорий Антипенко, собственно, выбор этой пьесы был его идеей».

Роли

«А Фигаро готовят два артиста — Олег Лопухов и Алексей Петров. Они очень разные, и рисунок роли для каждого будет свой, даже мизансцены будут меняться. Это не два состава, а два равноценных исполнителя. Тем интереснее наши репетиции».