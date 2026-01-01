Спектакль Севильский цирюльник

Премьера комедии «Севильский цирюльник» в Рязанском театре драмы

Рязанский театр драмы готовит к встрече зрителей премьеру комедии «Севильский цирюльник» по известной пьесе Пьера Бомарше. Постановку создает талантливый режиссер Арсений Кудря.

Сюжет

Сюжет спектакля рассказывает историю о влюбленном графе Альмавиве и его прекрасной возлюбленной Розине. Однако у молодой пары есть серьезное препятствие — ревнивый опекун, доктор Бартоло. В их приключениях помогает остроумный цирюльник Фигаро, который с помощью хитроумных планов помогает влюбленным обрести счастье. Зрителей ждут захватывающие перепетии, песни, перевоплощения и остроумные обманы.

В ролях

Спектакль будет радовать зрителей выступлением лучших артистов театра:

Фигаро — Андрей Блажилин

— Андрей Блажилин Розина — Дарина Строкина

— Дарина Строкина Дон Базиль — Олег Пичурин

— Олег Пичурин Нотариус — Анатолий Конопицкий

— Анатолий Конопицкий Марселина — Татьяна Петрова / Ирина Лавринова

Также в спектакле принимают участие: Роман Горбачев, Юрий Борисов, Юрий Мотков и Наталья Паламожных.