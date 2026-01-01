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Севильский цирюльник
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Рязанский театр драмы 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера комедии «Севильский цирюльник» в Рязанском театре драмы

Рязанский театр драмы готовит к встрече зрителей премьеру комедии «Севильский цирюльник» по известной пьесе Пьера Бомарше. Постановку создает талантливый режиссер Арсений Кудря.

Сюжет

Сюжет спектакля рассказывает историю о влюбленном графе Альмавиве и его прекрасной возлюбленной Розине. Однако у молодой пары есть серьезное препятствие — ревнивый опекун, доктор Бартоло. В их приключениях помогает остроумный цирюльник Фигаро, который с помощью хитроумных планов помогает влюбленным обрести счастье. Зрителей ждут захватывающие перепетии, песни, перевоплощения и остроумные обманы.

В ролях

Спектакль будет радовать зрителей выступлением лучших артистов театра:

  • Фигаро — Андрей Блажилин
  • Розина — Дарина Строкина
  • Дон Базиль — Олег Пичурин
  • Нотариус — Анатолий Конопицкий
  • Марселина — Татьяна Петрова / Ирина Лавринова

Также в спектакле принимают участие: Роман Горбачев, Юрий Борисов, Юрий Мотков и Наталья Паламожных.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
11 сентября пятница
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
12 сентября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
26 сентября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
2 октября пятница
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
10 октября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
23 октября пятница
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
28 ноября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽

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