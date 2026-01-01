Спектакль Севильский цирюльник

Премьера искромётной оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини

Опера поставлена в двух действиях по либретто Чезаре Стербини, основанному на одноимённой комедии Пьера Бомарше.

Постановочная команда

Режиссёра Сергея Широкова будут поддерживать дирижёр Юрий Медяник и художник-постановщик Иван Складчиков. Вся команда впервые работает в этом замечательном городе, что для них является настоящим экспериментом и возможностью поработать с талантливыми артистами театра.

Сюжет и стиль

«Севильскому цирюльнику» присущи характерные черты итальянской оперы-буффа: стремительная динамика, обилие комических ситуаций и неожиданные повороты сюжета, которые словно выхвачены из самой жизни. «В новой постановке будет своя изюминка, в том числе интересные детали, связанные с проекцией. Все секреты рассказывать не буду, но зритель увидит много неожиданного!» – делится режиссёр Сергей Широков.

Ожидания зрителей

Зрителей ждет комическая опера с актуальными приметами сегодняшнего дня. Постановка обещает удивить как музыкальными, так и визуальными решениями. Артисты будут задействованы не только на сцене, но и в зале, что создаст атмосферу полного вовлечения зрителей в действие оперы.

Знаковое произведение

Опера «Севильский цирюльник» входит в число десяти самых исполняемых опер в мире. Жизнерадостность и остроумное веселье произведения продолжают сохранять ее горячую любовь у широкой аудитории слушателей. Не упустите возможность увидеть это музыкальное произведение в исполнении талантливых артистов!