Исполняется на итальянском языке (синхронные титры на казахском и русском языках).
Продолжительность: 2 часа 50 минут (с одним антрактом).
Возрастное ограничение: 10+.
Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.
Либретто написано Чезаре Стербини по одноименной комедии Пьера Бомарше.
«Севильский цирюльник» Джоаккино Россини – настоящая жемчужина мирового театрального репертуара. Этот комический шедевр славится ярким сюжетом и запоминающимися мелодиями, часто узнаваемыми с первых нот. Опера была впервые представлена 12 февраля 1816 года в Риме и быстро завоевала популярность у зрителей и исполнителей.
История «Севильского цирюльника» стала причиной триумфального шествия зрителей к дому композитора после премьеры. С тех пор эта опера остается в числе самых исполняемых шедевров на мировых сценах.
Одним из первых казахстанских исполнителей главной партии в этой опере стал Народный артист СССР Ермек Серкебаев, которого признали лучшим Фигаро Советского Союза.
Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех иных случаях возврат и обмен не производятся.