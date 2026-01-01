Комическая опера «Севильский цирюльник» в Астане

Исполняется на итальянском языке (синхронные титры на казахском и русском языках).

Продолжительность: 2 часа 50 минут (с одним антрактом).

Возрастное ограничение: 10+.

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

Либретто написано Чезаре Стербини по одноименной комедии Пьера Бомарше.

О произведении

«Севильский цирюльник» Джоаккино Россини – настоящая жемчужина мирового театрального репертуара. Этот комический шедевр славится ярким сюжетом и запоминающимися мелодиями, часто узнаваемыми с первых нот. Опера была впервые представлена 12 февраля 1816 года в Риме и быстро завоевала популярность у зрителей и исполнителей.

История «Севильского цирюльника» стала причиной триумфального шествия зрителей к дому композитора после премьеры. С тех пор эта опера остается в числе самых исполняемых шедевров на мировых сценах.

Известные исполнители

Одним из первых казахстанских исполнителей главной партии в этой опере стал Народный артист СССР Ермек Серкебаев, которого признали лучшим Фигаро Советского Союза.

Постановочная группа

Дирижер-постановщик: Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана

Режиссер-постановщик: Альфонсо Антониоцци

Сценография: Эцио Фриджерио совместно с Риккардо Масирони

Художник по костюмам: Франка Скуарчапино

Дизайнер по проекциям: Серджио Металли

Художник по свету: Якопо Пантани

Ассистент дирижера-постановщика: Руслан Баймурзин

Ассистенты художника по костюмам: Арасель Досмуратова, Анна Верде

Ассистент режиссера-постановщика: Еренбак Тойкенов

Режиссеры, ведущие спектакль: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова

Важно знать

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех иных случаях возврат и обмен не производятся.