Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Севильский цирюльник
Билеты от 1000₽
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Александр Титель
Продолжительность 3 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Опера «Севильский цирюльник» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» – это произведение, которое продолжает оставаться актуальным и любимым зрителями. Вдохновленный пьесой Пьера Бомарше, Россини создал спектакль, не теряющий своей энергии и жизненной силы, даже спустя века.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в XVIII веке в Севилье и охватывает привычные для данного жанра ситуации и персонажи. Хитрый и находчивый Фигаро, граф, который не стареет, пожилой Бартоло и его молодая воспитанница Розина – все они наделены яркими характерами и интригующими судьбами. Каждый из них проживает свои перипетии, которые как никогда близки и понятны современному зрителю.

Традиции и современность

Важно отметить, что сюжет «Севильского цирюльника» полон юмора, и, несмотря на свою «старинность», методы взаимодействия героев остаются актуальными и сегодня. Определенный Россини жанр оперы, как opera buffa, позволяет насладиться не только музыкой, но и комичными ситуациями, создавая атмосферу легкости и веселья.

История создания

В своих ремарках Бомарше указывает на «старинные испанские костюмы» персонажей. Это дополнение создает контекст, в котором современности и традиции переплетаются друг с другом. И хотя действие происходит в разные эпохи, суть человеческих отношений остается неизменной.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене Музыкального театра. Убедитесь сами, что современная опера – это не только одеяние времени, но и вечные темы, которые волнуют зрителей на протяжении столетий.

Купить билет на спектакль Севильский цирюльник

Помощь с билетами
Май
27 мая среда
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Драма
Мамаша Кураж
3 марта в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 4000 ₽
Заповедник
18+
Драма
Заповедник
5 апреля в 19:00 Студия театрального искусства
от 1000 ₽
Эдит Пиаф. Гимн любви
16+
Драма
Эдит Пиаф. Гимн любви
7 марта в 18:00 Театр на Малой Ордынке
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше