Севильский цирюльник
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность  2 часа 30 минут

О спектакле

Опера Россини «Севильский цирюльник» в Театре оперы и балета им. Абая

«Севильский цирюльник» — эталонная опера-буффа, написанная итальянским композитором Джоаккино Россини в 1816 году. Либретто, основанное на одноимённой комедии французского драматурга Пьера Бомарше, было создано Чезаре Стербини. Эта комическая опера быстро завоевала популярность и по сей день остается одним из самых исполняемых произведений в мире.

Действующие лица и исполнители

  • Фигаро, цирюльник — Эмиль Сакапов
  • Розина, воспитанница Бартоло — Наталья Мезина
  • Альмавива, граф — Дамир Садуакасов
  • Бартоло, доктор медицины, опекун Розины — Евгений Шагаров
  • Базилио, учитель музыки — Тайир Тажи
  • Фиорелло, слуга графа — Алишан Бейсеков (первое исполнение)
  • Берта — Ирина Котова (первое исполнение)
  • Офицер — Данияр Тулегенов (первое исполнение)

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Куаныша Исмаилова.

Режиссура и художественное оформление

Режиссером-постановщиком выступит Кристин Хукке Чистерна (Италия), а художником-постановщиком станет Патрисио Перес Марин (Чили). Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который объединяет искрометный юмор и музыкальную гениальность!

Январь
22 января четверг
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

