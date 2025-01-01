Спектакль Севильский цирюльник

Опера Россини «Севильский цирюльник» в Театре оперы и балета им. Абая

«Севильский цирюльник» — эталонная опера-буффа, написанная итальянским композитором Джоаккино Россини в 1816 году. Либретто, основанное на одноимённой комедии французского драматурга Пьера Бомарше, было создано Чезаре Стербини. Эта комическая опера быстро завоевала популярность и по сей день остается одним из самых исполняемых произведений в мире.

Действующие лица и исполнители

Фигаро, цирюльник — Эмиль Сакапов

Розина, воспитанница Бартоло — Наталья Мезина

Альмавива, граф — Дамир Садуакасов

Бартоло, доктор медицины, опекун Розины — Евгений Шагаров

Базилио, учитель музыки — Тайир Тажи

Фиорелло, слуга графа — Алишан Бейсеков (первое исполнение)

Берта — Ирина Котова (первое исполнение)

Офицер — Данияр Тулегенов (первое исполнение)

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Куаныша Исмаилова.

Режиссура и художественное оформление

Режиссером-постановщиком выступит Кристин Хукке Чистерна (Италия), а художником-постановщиком станет Патрисио Перес Марин (Чили). Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который объединяет искрометный юмор и музыкальную гениальность!