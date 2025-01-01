Спектакль Севильский цирюльник

«Севильский цирюльник» — эталонная опера-буффа, написанная итальянским композитором Джоаккино Россини в 1816 году. Либретто, основанное на одноимённой комедии французского драматурга Пьера Бомарше, было создано Чезаре Стербини. Эта комическая опера быстро завоевала популярность и по сей день остается одним из самых исполняемых произведений в мире.
Симфонический оркестр и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Куаныша Исмаилова.
Режиссером-постановщиком выступит Кристин Хукке Чистерна (Италия), а художником-постановщиком станет Патрисио Перес Марин (Чили). Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК.
Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который объединяет искрометный юмор и музыкальную гениальность!