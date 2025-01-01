Спектакль Севильский цирюльник

Опера «Севильский цирюльник» в Эрмитажном театре

Петербург вновь встречает живой дух Севильи: на сцене Эрмитажного театра – опера «Севильский цирюльник». Эта премьера стала третьей подряд после спектаклей в Мариинском и Михайловском театрах, и зрители уже с нетерпением ожидают новое прочтение классики.

Режиссерская концепция

Юрий Александров, режиссер спектакля, обещал зрителям неповторимую атмосферу событий и яркие визуальные образы. Однако, несмотря на задумки, результат вызывает смешанные чувства. Мастера сценического искусства представили зрителям «пиджаки и парики», что немного разочаровывает поклонников оригинального стиля.

Итальянский язык на сцене

Одной из интересных особенностей данной постановки стало использование итальянского языка. Впервые за всю историю Эрмитажного театра для «Севильского цирюльника» не был применен русский перевод либретто. Это создает атмосферу настоящего итальянского оперного дома, что, безусловно, порадует истинных ценителей оперного искусства.

Не упустите возможность насладиться этим спектаклем и погрузиться в мир изысканных мелодий и английского мастерства!