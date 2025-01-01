Спектакль Севильский цирюльник

Опера Россини в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета приглашает зрителей на захватывающее представление оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», выполненной в двух действиях с прологом и эпилогом. Опера, исполненная на итальянском языке с русскими титрами, является настоящим украшением театральной программы.

История и контекст

Либретто для этой оперы написано Чезаре Стербини по мотивам комедии Пьера Бомарше, и было впервые представлено в Перми в 2010 году. Эта опера, созданная в 1816 году, считается одной из самых часто исполняемых среди произведений Россини. В постановке Валерии Бородиной сюжет перенесен в современность, что позволяет зрителям увидеть знакомую историю в новом свете. Используя прием «театра в театре», режиссер предлагает размышления о театральном искусстве и его месте в нашей жизни.

Краткое содержание

Действующие лица:

Муза комедии - Талия, душа театра.

Фигаро - драматург и автор пьесы.

Розина - талантливая актриса и невеста.

Альмавив - зритель, граф, спаситель театра.

Бартоло - актер театра, настроенный эгоистично.

Базилио - бухгалтер театра, поддающийся собственным интересам.

Фиорелло - помощник в театре.

Офицер и чиновники - бюрократы, препятствующие актерам.

Действие первое

В первом действии действие разворачивается на сцене театра. Талия вдохновляет зрителей, а Зритель, переодетый Альмавивой, влюбляется в Розину. Она, в свою очередь, нуждается в спасении от своего опекуна Бартоло. Фигаро помогает создать для Зрителя новую роль, чтобы он мог войти в театр.

Действие второе

Во втором действии зрители станут свидетелями интриг и переживаний персонажей. Бартоло, жаждущий женитьбы на Розине, объединяется с Базилио, чтобы реализовать свои амбиции. Тем временем театр оказывается под угрозой закрытия, и Зритель становится настоящим защитником театрального искусства.

Эпилог

В финале Муза Талия соединяет влюбленных и подводит зрителей к мысли о том, что искусство сможет преодолеть все преграды. Опера завершится на позитивной ноте, провозглашая победу театра и любви.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального события, полного эмоций и интриг!