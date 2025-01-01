Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Севильский цирюльник
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Оперная классика глазами молодого режиссера
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Валерия Бородина
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Россини в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета приглашает зрителей на захватывающее представление оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», выполненной в двух действиях с прологом и эпилогом. Опера, исполненная на итальянском языке с русскими титрами, является настоящим украшением театральной программы.

История и контекст

Либретто для этой оперы написано Чезаре Стербини по мотивам комедии Пьера Бомарше, и было впервые представлено в Перми в 2010 году. Эта опера, созданная в 1816 году, считается одной из самых часто исполняемых среди произведений Россини. В постановке Валерии Бородиной сюжет перенесен в современность, что позволяет зрителям увидеть знакомую историю в новом свете. Используя прием «театра в театре», режиссер предлагает размышления о театральном искусстве и его месте в нашей жизни.

Краткое содержание

Действующие лица:

  • Муза комедии - Талия, душа театра.
  • Фигаро - драматург и автор пьесы.
  • Розина - талантливая актриса и невеста.
  • Альмавив - зритель, граф, спаситель театра.
  • Бартоло - актер театра, настроенный эгоистично.
  • Базилио - бухгалтер театра, поддающийся собственным интересам.
  • Фиорелло - помощник в театре.
  • Офицер и чиновники - бюрократы, препятствующие актерам.

Действие первое

В первом действии действие разворачивается на сцене театра. Талия вдохновляет зрителей, а Зритель, переодетый Альмавивой, влюбляется в Розину. Она, в свою очередь, нуждается в спасении от своего опекуна Бартоло. Фигаро помогает создать для Зрителя новую роль, чтобы он мог войти в театр.

Действие второе

Во втором действии зрители станут свидетелями интриг и переживаний персонажей. Бартоло, жаждущий женитьбы на Розине, объединяется с Базилио, чтобы реализовать свои амбиции. Тем временем театр оказывается под угрозой закрытия, и Зритель становится настоящим защитником театрального искусства.

Эпилог

В финале Муза Талия соединяет влюбленных и подводит зрителей к мысли о том, что искусство сможет преодолеть все преграды. Опера завершится на позитивной ноте, провозглашая победу театра и любви.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального события, полного эмоций и интриг!

Купить билет на спектакль Севильский цирюльник

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

Фотографии

Севильский цирюльник

В ближайшие дни

Двенадцать месяцев
0+
Опера Детский
Двенадцать месяцев
10 января в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Баядерка
12+
Балет
Баядерка
18 января в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 500 ₽
Раневская «Сквозь смех и слезы»
12+
Комедия
Раневская «Сквозь смех и слезы»
25 марта в 19:00 ДК им. Солдатова
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше