Спектакль Севильский цирюльник

Севильский цирюльник: Встреча с классикой в стиле стимпанк

Мировая римская премьера оперы «Севильский цирюльник» прошла под названием «Альмавива, или Тщетная предосторожность». Этот шедевр был впервые представлен в Болонье в августе 1816 года. В России опера прозвучала в 1821 году в Одессе благодаря итальянской труппе.

Первая постановка на русской сцене состоялась в Большом театре Петербурга 27 ноября 1822 года, и с тех пор «Севильский цирюльник» завоевал сердца зрителей.

Историческая справка

Премьера спектакля в Краснодаре состоялась 17 и 18 сентября 2016 года. Это событие было приурочено к 200-летию первой постановки оперы.

Стимпанк: Альтернативная реальность

Спектакль в Краснодаре был поставлен с отсылками к стилю стимпанк. Этот стиль, который сочетает научную фантастику с элементами Викторианской эпохи, создает уникальную атмосферу. Стимпанк моделирует цивилизацию, основанную на механике и технологии паровых машин, предлагая альтернативное развитие человечества.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе классическую музыку и современное видение!