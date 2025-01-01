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Севильский цирюльник
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Севильский цирюльник: Встреча с классикой в стиле стимпанк

Мировая римская премьера оперы «Севильский цирюльник» прошла под названием «Альмавива, или Тщетная предосторожность». Этот шедевр был впервые представлен в Болонье в августе 1816 года. В России опера прозвучала в 1821 году в Одессе благодаря итальянской труппе.

Первая постановка на русской сцене состоялась в Большом театре Петербурга 27 ноября 1822 года, и с тех пор «Севильский цирюльник» завоевал сердца зрителей.

Историческая справка

Премьера спектакля в Краснодаре состоялась 17 и 18 сентября 2016 года. Это событие было приурочено к 200-летию первой постановки оперы.

Стимпанк: Альтернативная реальность

Спектакль в Краснодаре был поставлен с отсылками к стилю стимпанк. Этот стиль, который сочетает научную фантастику с элементами Викторианской эпохи, создает уникальную атмосферу. Стимпанк моделирует цивилизацию, основанную на механике и технологии паровых машин, предлагая альтернативное развитие человечества.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе классическую музыку и современное видение!

Режиссер
Николай Панин
В ролях
Владислав Емелин
Артем Агафонов
Алексей Григорьев
Наталья Бызеева
Татьяна Еремина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 4 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 700 ₽

Фотографии

Севильский цирюльник Севильский цирюльник Севильский цирюльник Севильский цирюльник Севильский цирюльник

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