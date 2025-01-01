Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Севильский цирюльник
Киноафиша Севильский цирюльник

Спектакль Севильский цирюльник

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Михаил Панджавидзе
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Севильский цирюльник» в Самарском театре оперы и балета

«Севильский цирюльник» — это не просто известная опера, а произведение, которое имеет богатую историю и множество интересных фактов. Она основана на пьесе «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» Пьера Бомарше. Первоначально опера носила название «Альмавива, или Тщетная предосторожность».

История создания

Композитор Джоаккино Россини создал эту оперу в 1816 году для театра Аржентина в Риме. В то время цензура не позволяла ему использовать предложенные либретто, и, стремясь успеть к карнавальному сезону, Россини выбрал тему, которая была разрешена. Он обратился к Паизиелло, автору предыдущей оперы на тот же сюжет, и получил его согласие, хотя тот не верил в успех нового произведения.

Успех и признание

Несмотря на неудачную премьеру, вызванную поклонниками Паизиелло, последующие представления прошли с большим успехом. С тех пор опера не сходит со сцен, и её могут увидеть зрители по всему миру. Интересно, что в Самарском театре оперы и балета это уже восьмая постановка «Севильского цирюльника», и предыдущие версии ставились здесь в 1931, 1936, 1940, 1946, 1952, 1963 и 1976 годах.

Музыка и увертюра

Увертюра, которую мы слышим на современных спектаклях, не является оригинальной. Первая увертюра представляла собой попурри из популярных испанских мелодий, однако её партитура исчезла вскоре после дебюта оперы. Россини, известный своей ленью, использовал старую увертюру, написанную им за семь лет до этого для забытой оперы «Странный случай». Эта мелодия отлично вписалась в атмосферу «Севильского цирюльника» и стала неотъемлемой частью её исполнения.

Не упустите возможность увидеть это знаменитое произведение на сцене и насладиться его виртуозной музыкой и яркими персонажами!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Метель
16+
Драма
Метель
19 октября в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Аленький цветочек
6+
Детский
Аленький цветочек
7 сентября в 11:00 Дом актера
от 300 ₽
Алые паруса
12+
Драма
Алые паруса
15 ноября в 13:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше