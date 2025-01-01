Северный флот с симфоническим оркестром

Скоро на сцене – уникальное событие для всех любителей театра и музыки! Концертная версия мюзикла TODD с симфоническим оркестром, в исполнении музыкантов группы «Король и Шут» и их преемников из группы «Северный Флот», обещает стать настоящим музыкальным откровением.
TODD – это альбом-дилогия, ставшая последней в дискографии «Короля и Шута». Михаил Горшенёв, работая над ним, создал уникальную историю, которая позже стала основой культового мюзикла «TODD – баллада о безумном парикмахере». Концертная версия, увидевшая свет спустя десять лет после релиза, стала настоящим подарком для поклонников.
На концерте зрителей ждет не только исполнение известных хитов, но и впервые симфонические аранжировки песен с TODD, которые помогут глубже понять композиторский талант Горшенёва. На сцене выступят музыканты, которые были с Михаилом до конца, и теперь продолжают его дело. В их числе и дирижер Вадим Кузьминский, работающий с такими звездами, как Тарьей Турунен и Валерий Кипелов.
Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и зрелищем. Уникальная визуальная постановка с видеорядами, созданными специально для шоу, сделает атмосферу незабываемой. В ключевых композициях будут использованы записи оригинального голоса Михаила Горшенёва, которые перенесут зрителей в эпоху, когда творил этот легендарный музыкант.
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу и насладиться свежим взглядом на творчество группы «Король и Шут»!