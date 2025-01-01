Северный флот с симфоническим оркестром

Концертная версия мюзикла TODD с симфоническим оркестром

Скоро на сцене – уникальное событие для всех любителей театра и музыки! Концертная версия мюзикла TODD с симфоническим оркестром, в исполнении музыкантов группы «Король и Шут» и их преемников из группы «Северный Флот», обещает стать настоящим музыкальным откровением.

История альбома

TODD – это альбом-дилогия, ставшая последней в дискографии «Короля и Шута». Михаил Горшенёв, работая над ним, создал уникальную историю, которая позже стала основой культового мюзикла «TODD – баллада о безумном парикмахере». Концертная версия, увидевшая свет спустя десять лет после релиза, стала настоящим подарком для поклонников.

Новый взгляд на классические произведения

На концерте зрителей ждет не только исполнение известных хитов, но и впервые симфонические аранжировки песен с TODD, которые помогут глубже понять композиторский талант Горшенёва. На сцене выступят музыканты, которые были с Михаилом до конца, и теперь продолжают его дело. В их числе и дирижер Вадим Кузьминский, работающий с такими звездами, как Тарьей Турунен и Валерий Кипелов.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и зрелищем. Уникальная визуальная постановка с видеорядами, созданными специально для шоу, сделает атмосферу незабываемой. В ключевых композициях будут использованы записи оригинального голоса Михаила Горшенёва, которые перенесут зрителей в эпоху, когда творил этот легендарный музыкант.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу и насладиться свежим взглядом на творчество группы «Король и Шут»!