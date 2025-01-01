Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на волшебный спектакль «Северные сказы», основанный на сказках архангельского сказителя Степана Писахова. Это незабываемое представление погрузит детей в мир удивительных историй о красоте северного края.
В ходе спектакля зрители узнают, как рыба сама ловится, и встречу с белыми медведями, которые, оказывается, могут гулять по городу. Также они увидят, как архангельские модницы в косах носят северное сияние, зрячащееся в ярких и необычных нарядах. Эти необычные сюжеты не только развлекут, но и познакомят детей с культурой и фольклором севера.
«Северные сказы» - это интерактивное представление, где зрители смогут активно участвовать в происходящем. Дети будут не просто наблюдать за актерским мастерством, но и принимать участие в сценах, помогая сказочникам рассказывать удивительные истории. Все это создает неповторимую атмосферу, где каждый ребенок может стать частью волшебного мира.
Сказки Степана Писахова пронизаны духом родного края. Он был одним из первых, кто начал собирать и фиксировать северные устные предания. Данный спектакль – это уникальная возможность не только развлечь ребенка, но и познакомить его с культурным наследием России. Обязательно приходите и откройте для себя чудеса северного фольклора!