Северные сказы
Северные сказы

Спектакль Северные сказы

0+
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей в Театральной долине

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на волшебный спектакль «Северные сказы», основанный на сказках архангельского сказителя Степана Писахова. Это незабываемое представление погрузит детей в мир удивительных историй о красоте северного края.

Сказания и небылицы

В ходе спектакля зрители узнают, как рыба сама ловится, и встречу с белыми медведями, которые, оказывается, могут гулять по городу. Также они увидят, как архангельские модницы в косах носят северное сияние, зрячащееся в ярких и необычных нарядах. Эти необычные сюжеты не только развлекут, но и познакомят детей с культурой и фольклором севера.

Что ожидать от спектакля

«Северные сказы» - это интерактивное представление, где зрители смогут активно участвовать в происходящем. Дети будут не просто наблюдать за актерским мастерством, но и принимать участие в сценах, помогая сказочникам рассказывать удивительные истории. Все это создает неповторимую атмосферу, где каждый ребенок может стать частью волшебного мира.

Интересные факты о спектакле

Сказки Степана Писахова пронизаны духом родного края. Он был одним из первых, кто начал собирать и фиксировать северные устные предания. Данный спектакль – это уникальная возможность не только развлечь ребенка, но и познакомить его с культурным наследием России. Обязательно приходите и откройте для себя чудеса северного фольклора!

Купить билет на спектакль Северные сказы

Январь
3 января суббота
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

