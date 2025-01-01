Спектакль Северные сказы. Пинежский Пушкин

Премьера спектакля «Пинежский Пушкин» по Борису Шергину. Сценическая мистификация

Вас ждет уникальное театральное событие — спектакль «Пинежский Пушкин» по произведению Бориса Шергина. Это удивительное произведение до сих пор вызывает споры: является ли это действительным пересказом пинежанкой Черной обстоятельств жизни, дуэли и смерти Александра Пушкина, или же автор создал гениальную мистификацию? В любом случае, «Пинежский Пушкин» обещает быть увлекательным и загадочным.

Сказка на экране

Кроме того, в программе спектакля прозвучит всеми любимая сказка «Волшебное кольцо». Эта история о доброте и справедливости, о том, как важно верить в чудеса, станет прекрасным дополнением к основному действу.

Интересные факты

Борис Шергин, автор «Пинежского Пушкина», известен своими глубокими и многослойными произведениями, обращающимися к русской культуре и фольклору. Его творчество пронизано духом родного края и историей, что делает спектакль особенно актуальным для зрителей, интересующихся культурной наследием России.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу театра и насладиться этим уникальным спектаклем!