«Северные сказы. Морское сословие». Музыкально-литературная симфония о жизни северных народов

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Северные сказы. Морское сословие», который погружает зрителей в мир литературного наследия Бориса Шергина и народной музыки. Этот проект — не просто постановка, а настоящая музыкально-литературная симфония, в которой сливаются судьбы людей и их истории.

Исполнители

На сцене вы увидите талантливую актрису Татьяну Бондаренко, которая своим глубоким и выразительным исполнением перенесет вас в атмосферу северных сказаний. В сопровождении музыканта Сергея Старостина, известного своим мастерством и уникальным звучанием, спектакль обретает особый шарм. Вместе они создают живую картину, полную эмоций и национального колорита.

О спектакле

Борис Шергин — один из самых ярких представителей русской литературы, известный своими рассказами и сказами, которые отражают жизнь и быт северных народов. В этом спектакле звучат не только его тексты, но и народные песни, которые делают атмосферу еще более насыщенной и погружающей.

