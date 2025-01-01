Меню
Северные сказы. Морское сословие
Билеты от 2250₽
Киноафиша Северные сказы. Морское сословие

Спектакль Северные сказы. Морское сословие

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2250₽

О концерте/спектакле

«Северные сказы. Морское сословие». Музыкально-литературная симфония о жизни северных народов

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Северные сказы. Морское сословие», который погружает зрителей в мир литературного наследия Бориса Шергина и народной музыки. Этот проект — не просто постановка, а настоящая музыкально-литературная симфония, в которой сливаются судьбы людей и их истории.

Исполнители

На сцене вы увидите талантливую актрису Татьяну Бондаренко, которая своим глубоким и выразительным исполнением перенесет вас в атмосферу северных сказаний. В сопровождении музыканта Сергея Старостина, известного своим мастерством и уникальным звучанием, спектакль обретает особый шарм. Вместе они создают живую картину, полную эмоций и национального колорита.

О спектакле

Борис Шергин — один из самых ярких представителей русской литературы, известный своими рассказами и сказами, которые отражают жизнь и быт северных народов. В этом спектакле звучат не только его тексты, но и народные песни, которые делают атмосферу еще более насыщенной и погружающей.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах. Рекомендуем заранее позаботиться о местах, так как интерес к спектаклю велик!

Посетите «Северные сказы. Морское сословие» и откройте для себя богатство русской культуры через призму сказаний и музыки.

В ролях
Сергей Старостин
Татьяна Бондаренко

Купить билет на спектакль

Расписание

20 сентября
КЦ «Дом» Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
19:00 от 2250 ₽

