Северная Венеция

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры отечественных и европейских композиторов. На сцене соберутся лауреаты международных конкурсов, готовые порадовать зрителей красивыми мелодиями.
Концерт ведет известный музыковед Елена Пархоменко, чьи знания и умение заинтересовать публику сделают вечер еще более увлекательным.
Этот концерт – отличная возможность насладиться живой музыкой и великолепными вокальными номерами. Вы сможете услышать как классические произведения, так и современные интерпретации, что сделает этот вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью культурного события!