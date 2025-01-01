Меню
Северная Венеция
Киноафиша Северная Венеция

Северная Венеция

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звуки классики: Концерт лучших исполнителей в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры отечественных и европейских композиторов. На сцене соберутся лауреаты международных конкурсов, готовые порадовать зрителей красивыми мелодиями.

Исполнители вечера

  • Наталия Кривёнок — меццо-сопрано
  • Анастасия Симанская — сопрано
  • Олег Максимов — гитара
  • Александр Вулла — гитара
  • Владимир Водянников — мандолина
  • Александр Ямпольский — заслуженный артист России, скрипка
  • Наталья Варламова — фортепиано

Ведение концерта

Концерт ведет известный музыковед Елена Пархоменко, чьи знания и умение заинтересовать публику сделают вечер еще более увлекательным.

Почему стоит посетить?

Этот концерт – отличная возможность насладиться живой музыкой и великолепными вокальными номерами. Вы сможете услышать как классические произведения, так и современные интерпретации, что сделает этот вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью культурного события!

Купить билет на концерт Северная Венеция

Сентябрь
27 сентября суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

