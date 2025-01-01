Северная Венеция

Звуки классики: Концерт лучших исполнителей в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры отечественных и европейских композиторов. На сцене соберутся лауреаты международных конкурсов, готовые порадовать зрителей красивыми мелодиями.

Исполнители вечера

Наталия Кривёнок — меццо-сопрано

— меццо-сопрано Анастасия Симанская — сопрано

— сопрано Олег Максимов — гитара

— гитара Александр Вулла — гитара

— гитара Владимир Водянников — мандолина

— мандолина Александр Ямпольский — заслуженный артист России, скрипка

— заслуженный артист России, скрипка Наталья Варламова — фортепиано

Ведение концерта

Концерт ведет известный музыковед Елена Пархоменко, чьи знания и умение заинтересовать публику сделают вечер еще более увлекательным.

Почему стоит посетить?

Этот концерт – отличная возможность насладиться живой музыкой и великолепными вокальными номерами. Вы сможете услышать как классические произведения, так и современные интерпретации, что сделает этот вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью культурного события!