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Севастопольский вальс
Билеты от 800₽
Киноафиша Севастопольский вальс

Спектакль Севастопольский вальс

Постановка
Поколение 12+
Режиссер Егор Дружинин, Егор Дружинин
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля Егора Дружинина о Севастополе

Приглашаем вас на захватывающую премьеры спектакля, который переносит зрителей в героические времена и мирную жизнь города Севастополя. Этот динамичный и зрелищный спектакль сочетает в себе живую музыку, эффектную хореографию и комедийные сцены, что делает его незабываемым событием театрального сезона.

Эмоциональная палитра отношений

В центре сюжета – непростые отношения героев, их история любви и верности, которая раскрывается на фоне исторического контекста. Музыка пронизана эмоциями, а комедийные элементы вносят лёгкость в серьёзные темы, такие как патриотизм и дружба.

Режиссёр и хореограф

Постановка осуществляется под руководством известного режиссёра и хореографа Егора Дружинина. Его талант позволяет глубоко исследовать темы, важные для каждого зрителя, и представить их в яркой и запоминающейся форме.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы драмы и комедии, и оставит у вас множество положительных эмоций. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
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26 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
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