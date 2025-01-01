«Севастопольский вальс» — опера, которая тронет ваше сердце!

Погрузитесь в эпоху героизма, любви и непоколебимого духа! Севастополь, 1942 год… Война, судьбы, подвиги и мелодии, которые останутся с вами навсегда. «Севастопольский вальс» Константина Листова — это не просто спектакль, это путешествие сквозь 10 лет истории, где смех переплетается со слезами, а романтика — с отвагой моряков Черноморского флота.

Почему это нужно увидеть?

Герои-моряки, медсестра Любаша, неунывающая тётя Дина — их истории оживают в декорациях Инкерманских высот, Приморского бульвара и Дома офицеров. Музыка, которая трогает душу: Мелодии Листова стали символом эпохи, а финальный вальс заставит зал замереть.

Звёздный состав: Постановка — Борис Урецкий. Художник — Надежда Яшина. В главных ролях: заслуженный артист РФ Дмитрий Быков, звезда Первого канала Светлана Галка, лауреат федеральной премии Эолова арфа Валентина Виленская и другие.

Творческий коллектив

В спектакле участвуют:

Дмитрий Быков — экс-ведущий солист ансамбля Александрова, лонг-лист Звезды Театрала;

Светлана Галка — звезда Первого канала, участница программ «Большая Разница» и «Точь-в-точь»;

Анастасия Ковалева — солистка дуэта «КРАСИВЫЕ», участница программ «Доброе Утро» Первого Канала и «Хорошие песни» ТВЦ;

Евгений Башлыков — солист ряда мюзиклов;

Светлана Деркач — лауреат Конкурса «ОпереттаЛенд».

Награды

Спектакль удостоен звания Лучшего патриотического спектакля 2025 года в Московской области и является номинантом премии ЦФО.

Не упустите шанс увидеть это захватывающее представление, которое оставит неизгладимый след в вашем сердце!