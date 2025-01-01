Меню
Sevak
Билеты от 3500₽
16+
Возраст 16+
Сольный концерт SEVAK в TAU

Популярный музыкант SEVAK даст большой сольный концерт в уникальном пространстве музыкальных культур TAU. Его творчество известно широкой аудитории благодаря таким хитам, как «Жди меня там», «Когда мы с тобой», «Без тебя не так» и «Если вдруг».

О музыканте

SEVAK — не только талантливый композитор, но и автор, умеющий создавать яркие и эмоционально насыщенные произведения. Каждая его песня способна затронуть самые глубинные чувства и оставить неизгладимое впечатление.

Что ждать на концерте?

На предстоящем концерте зрителей ожидают не только всеми любимые хиты, но и мощные премьеры, которые вскоре могут стать новыми фаворитами. Это отличная возможность стать частью музыкального события, которое несомненно вдохновит и зарядит энергией.

Не упустите шанс насладиться живым выступлением SEVAK, которое оставит яркий след в ваших сердцах!

Январь
4 января воскресенье
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 3500 ₽

