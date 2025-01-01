Популярный музыкант SEVAK даст большой сольный концерт в уникальном пространстве музыкальных культур TAU. Его творчество известно широкой аудитории благодаря таким хитам, как «Жди меня там», «Когда мы с тобой», «Без тебя не так» и «Если вдруг».
SEVAK — не только талантливый композитор, но и автор, умеющий создавать яркие и эмоционально насыщенные произведения. Каждая его песня способна затронуть самые глубинные чувства и оставить неизгладимое впечатление.
На предстоящем концерте зрителей ожидают не только всеми любимые хиты, но и мощные премьеры, которые вскоре могут стать новыми фаворитами. Это отличная возможность стать частью музыкального события, которое несомненно вдохновит и зарядит энергией.
Не упустите шанс насладиться живым выступлением SEVAK, которое оставит яркий след в ваших сердцах!