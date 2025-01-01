Севак: концерт новой музыки

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру с Севаком! Артист представит не только новые песни, но и уже полюбившиеся хиты, такие как «Сияй», «Жди меня там» и «Киллометры». Его невероятно красивый голос и уникальный стиль завораживают зрителей.

Творческий путь

Севак — не просто исполнитель, он сам пишет музыку и слова к своим композициям. Каждая новая работа четко отражает его эмоциональное состояние и взаимодействие с поклонниками. С каждой новой песней число его поклонников растёт, и они с нетерпением ждут новых релизов.

Детали концерта

Не упустите возможность увидеть Севака вживую! Концерт состоится 21 февраля в 19:00 в КРЦ «Звезда». Готовьтесь к волнующему вечеру, полному музыки и эмоций.

Ставьте в календаре и приходите на встречу с любимым артистом — это будет незабываемо!