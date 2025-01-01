Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sevak
Киноафиша Sevak

Sevak

12+
Возраст 12+

О концерте

Севак: концерт новой музыки

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру с Севаком! Артист представит не только новые песни, но и уже полюбившиеся хиты, такие как «Сияй», «Жди меня там» и «Киллометры». Его невероятно красивый голос и уникальный стиль завораживают зрителей.

Творческий путь

Севак — не просто исполнитель, он сам пишет музыку и слова к своим композициям. Каждая новая работа четко отражает его эмоциональное состояние и взаимодействие с поклонниками. С каждой новой песней число его поклонников растёт, и они с нетерпением ждут новых релизов.

Детали концерта

Не упустите возможность увидеть Севака вживую! Концерт состоится 21 февраля в 19:00 в КРЦ «Звезда». Готовьтесь к волнующему вечеру, полному музыки и эмоций.

Ставьте в календаре и приходите на встречу с любимым артистом — это будет незабываемо!

Купить билет на концерт Sevak

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
21 февраля суббота
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Татьяна Буланова
12+
Поп
Татьяна Буланова
27 февраля в 19:00 Универсальный комплекс «МТЛ Арена»
от 2000 ₽
Леонид Кулаков. Весенний тур
18+
Юмор
Леонид Кулаков. Весенний тур
19 марта в 19:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 1200 ₽
Штраус-бал
12+
Классическая музыка
Штраус-бал
18 декабря в 18:30 Самарский театр оперы и балета
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше