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Sevak
Киноафиша Sevak

Sevak

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Возраст 12+

О концерте/спектакле

Долгожданный концерт Sevak в Нижнем Новгороде

7 сентября в Нижнем Новгороде состоится долгожданный клубный концерт армянского и российского певца Sevak. Артист, который завоевал сердца публики, представит программу из лучших песен, созданных за годы сольного творчества.

Путь к славе

Sevak начал получать известность благодаря таким телевизионным шоу, как «Главная сцена», «Голос» и «X-Фактор». Его выступления на этих конкурсах привлекли миллионы зрителей, и армия поклонников артиста продолжает расти не только в странах СНГ, но и в Европе и Америке.

Творческий стиль

Запоминающийся тембр голоса, авторские композиции и талантливые каверы на известные хиты делают Sevak уникальным исполнителем. Его яркая внешность и харизма завораживают зрителей, удерживая их внимание на протяжении всего выступления.

Достижения и проекты

В творческой биографии Sevak можно выделить участие в международном конкурсе «Евровидение» от Армении, а также роль наставника в шоу «Голос» в родной стране. Артист также выпустил лонгплей «Океан Внутри Тебя» и множество синглов, а также записывал музыку к кино и проводил многотысячные концерты по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты на концерт уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 7 сентября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2000 ₽

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