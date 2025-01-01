Долгожданный концерт Sevak в Нижнем Новгороде

7 сентября в Нижнем Новгороде состоится долгожданный клубный концерт армянского и российского певца Sevak. Артист, который завоевал сердца публики, представит программу из лучших песен, созданных за годы сольного творчества.

Путь к славе

Sevak начал получать известность благодаря таким телевизионным шоу, как «Главная сцена», «Голос» и «X-Фактор». Его выступления на этих конкурсах привлекли миллионы зрителей, и армия поклонников артиста продолжает расти не только в странах СНГ, но и в Европе и Америке.

Творческий стиль

Запоминающийся тембр голоса, авторские композиции и талантливые каверы на известные хиты делают Sevak уникальным исполнителем. Его яркая внешность и харизма завораживают зрителей, удерживая их внимание на протяжении всего выступления.

Достижения и проекты

В творческой биографии Sevak можно выделить участие в международном конкурсе «Евровидение» от Армении, а также роль наставника в шоу «Голос» в родной стране. Артист также выпустил лонгплей «Океан Внутри Тебя» и множество синглов, а также записывал музыку к кино и проводил многотысячные концерты по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты на концерт уже в продаже.