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Sevak
Билеты от 2800₽
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Sevak

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер на сцене МТС Live Лето

10 августа на сцене МТС Live Лето вас ждет удивительное музыкальное событие! Яркий талант и чарующий голос артиста, покорившего такие шоу, как «Голос», «Х-Фактор» и «Евровидение», подарят вам вечер, полный настоящих эмоций.

Музыкальное разнообразие

В программе — авторские хиты, которые уже полюбились многим, а также проникновенные баллады и зажигательные ритмы. Артист умеет создать атмосферу, которая не оставляет равнодушными ни одного зрителя.

Энергия и уникальность

Уникальный тембр и безграничная энергия исполнителя сделают этот вечер поистине незабываемым. Подготовьтесь к настоящему музыкальному празднику, который оставит яркий след в вашей памяти.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на МТС Live Лето 10 августа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 2800 ₽

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