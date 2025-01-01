Концерт SEVAK в Soho Rooms

24 октября на сцене популярного клуба Soho Rooms выступит стремительно набирающий популярность артист SEVAK. Его большой клубный концерт обещает стать ярким событием вечера.

Музыка, которая завораживает

В коллекции SEVAKа уже есть ряд хитов и атмосферных клипов, среди которых выделяются «Сияй», «Жди меня там», «Скажи мне», «Километры» и другие. Также артист может похвастаться несколькими успешными дуэтами, что делает его выступление еще более привлекательным.

Условия участия

Вход на мероприятие доступен только для зрителей старше 18 лет. Обратите внимание, что на событии действует дресс-код: коктейльный стиль. Гости собираются в клубе с 22:00, а выход артиста на сцену ожидается около 01:00.

Не пропустите возможность насладиться музыкой SEVAKа в компании единомышленников на Саввинской!