Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
SEVAK
Билеты от 3000₽
Киноафиша SEVAK

SEVAK

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт SEVAK в Soho Rooms

24 октября на сцене популярного клуба Soho Rooms выступит стремительно набирающий популярность артист SEVAK. Его большой клубный концерт обещает стать ярким событием вечера.

Музыка, которая завораживает

В коллекции SEVAKа уже есть ряд хитов и атмосферных клипов, среди которых выделяются «Сияй», «Жди меня там», «Скажи мне», «Километры» и другие. Также артист может похвастаться несколькими успешными дуэтами, что делает его выступление еще более привлекательным.

Условия участия

Вход на мероприятие доступен только для зрителей старше 18 лет. Обратите внимание, что на событии действует дресс-код: коктейльный стиль. Гости собираются в клубе с 22:00, а выход артиста на сцену ожидается около 01:00.

Не пропустите возможность насладиться музыкой SEVAKа в компании единомышленников на Саввинской!

Купить билет на концерт SEVAK

Помощь с билетами
Октябрь
24 октября пятница
22:00
Soho Event Hall Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
30 декабря в 16:00 Театр на Мельникова
от 1200 ₽
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
12+
Классическая музыка
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
1 марта в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 800 ₽
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
6+
Живая музыка Неоклассика
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
25 ноября в 19:30 Дом Гоголя
от 1199 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше