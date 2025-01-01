Меню
Сева Ловкачев
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сева Ловкачев

Сева Ловкачев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сева Ловкачев: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приготовьтесь к вечернему смеху! Сева Ловкачев — один из самых ярких представителей российского стендапа — представит свой новый концерт в Standup Club на Трубной. Если вы хотите зарядиться положительными эмоциями и отдохнуть от повседневной рутины, этот спектакль точно для вас.

О спектакле

Сева Ловкачев известен своим уникальным стилем, который сочетает остроумие и искренность. Его шутки касаются повседневной жизни, отношений и актуальных социальных тем. Говорят, его выступления способны заставить задуматься, а иногда — и переосмыслить привычные вещи. Не упустите возможность увидеть его живьем!

Интересные факты

  • Сева Ловкачев стал известным благодаря своему выступлению на фестивале «Улыбнись, Россия!».
  • Он активно сотрудничает с известными комедийными проектами и телепередачами, что подтверждает высокий уровень его мастерства.

Как добраться

Standup Club на Трубной удобно расположен в центре города, и к нему легко добраться на общественном транспорте. Ближайшие станции метро: Трубная, Сретенский бульвар и Чистые пруды.

Не упустите шанс увидеть выдающегося комика в действии. Билеты быстро разлетаются, поэтому лучше купить их заранее!

Купить билет на концерт Сева Ловкачев

Сентябрь
21 сентября воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1000 ₽

