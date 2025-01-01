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Сева Ловкачев
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сева Ловкачев

Сева Ловкачев

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт комика Севы Ловкачева в Москве

21 мая в 20:00 в Культурно-досуговом комплексе «Большевик» состоится концерт талантливого комика Севы Ловкачева. Этот вечер обещает быть полным юмора и оригинальных шуток, которые завоевали сердца зрителей по всей стране.

О Севе Ловкачеве

Сева Ловкачев — известный комик, который стал популярным благодаря своим ярким выступлениям и умению находить смешное в повседневной жизни. Он активно выступает на различных площадках и участвует в телевизионных проектах, что делает его одним из самых востребованных комиков в России.

Что ожидать от концерта?

На концерте Севы Ловкачева зрители смогут насладиться его новыми номерами и любимыми шутками. В программе представлены как авторские материалы, так и импровизации, что делает каждое выступление уникальным. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!

Не пропустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и позитивного настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30 от 2000 ₽

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