Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

Сева Ловкачёв: звезда комедийного театра

Сева Ловкачёв — яркий участник комедийной сцены, который успел проявить себя в различных проектах, включая шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и «22 комика». Его творчество также охватывает youtube-проект OUTSIDE STANDUP, шоу Разгоны и Книжный Клуб на канале Стендап Клуба №1. Сева — не только комик, но и ведущий подкаста «Segozavtra» от LABELCOM.

С его участием на сцене зрителей ждет уникальный опыт: умение быстро находить общий язык с публикой, нестандартные подходы к шуткам и искренняя харизма делают каждое выступление незабываемым. Не упустите возможность увидеть Севу Ловкачёва в действии — уверены, он подарит вам множество положительных эмоций.

Ожидайте необычные сюрпризы, остроумные комментарии и множество ярких историй из жизни комика. Этот спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит современный юмор и разнообразие жанров на сцене.

Октябрь
16 октября четверг
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽

