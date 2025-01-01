Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

Меню
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Севы Ловкачёва в Stage Standup Club

Сева Ловкачёв — яркая фигура на российской сцене стендапа. Он известен как участник популярных проектов, таких как «Открытый микрофон» на ТНТ, «22 комика», и youtube-проекта OUTSIDE STANDUP. Кроме того, он ведет подкаст «Segozavtra» от LABELCOM.

Что вас ждёт на концерте?

На стендап-концерте в Stage Standup Club Сева поделится своими самыми свежими и остроумными наблюдениями о жизни, отношениях и обществе. Его уникальный стиль и чувство юмора не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Зачем приходить?

Если вы ищете яркие эмоции и отменное настроение, то это идеальное мероприятие для вас. Сева Ловкачёв умеет развеселить и создать атмосферу тепла и доверия. Его выступления оставят след в вашей памяти и поднимут вам настроение на долгое время.

Не пропустите возможность!

Приходите на стендап-концерт Севы Ловкачёва в Stage Standup Club и подарите себе вечер смеха и удовольствия. Билеты можно приобрести заранее, чтобы гарантировать себе место на этом захватывающем шоу.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
12 сентября в 18:45 Квартира 8
от 600 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
20 сентября в 18:00 Butcher & Banker
от 500 ₽
Stand Up Вечер
18+
Юмор
Stand Up Вечер
7 сентября в 20:00 Homie Lounge
от 600 ₽
