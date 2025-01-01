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Сева Ловкачёв. Стендап-концерт
Киноафиша Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт с Севой Ловкачёвым

Приглашаем вас на уникальный спектакль с участием талантливого комика Севы Ловкачёва. Он известен своими яркими выступлениями и оригинальным подходом к юмору. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей театрального искусства и комедии.

О спектакле

Спектакль сочетает в себе элементы стендапа и театра, создавая неповторимую атмосферу. Сева Ловкачёв поделится своими наблюдениями и историями из жизни, привнося в них свою фирменную искрометность. Зрители смогут насладиться не только его остроумными шутками, но и неожиданными поворотами сюжета.

Интересные факты

  • Сева Ловкачёв является одним из самых популярных комиков современности.
  • Его выступления всегда полны юмора и самокритики, что делает их особенно близкими для зрителей.
  • Спектакль пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет расслабиться и насладиться вечером.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Спектакль состоится в ближайшую субботу в театре "Творческое пространство". Билеты уже в продаже, поторопитесь, количество мест ограничено!

Ждем вас на спектакле с Севой Ловкачёвым — вечере, который подарит вам заряд позитива и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 1500 ₽

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