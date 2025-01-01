Меню
Сева Ловкачёв / Стендап-концерт
Киноафиша Сева Ловкачёв / Стендап-концерт

Сева Ловкачёв / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап концерт Севы Ловкачёва в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный стендап концерт в Санкт-Петербурге, где выступит топовый комик - Сева Ловкачёв. Он является участником популярных шоу и проектов, которые успели завоевать аудиторию и принесли ему популярность.

Кто такой Сева Ловкачёв?

Сева - участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «22 комика» и многих других. Он также известен по своему участию в youtube-проекте OUTSIDE STANDUP и как ведущий подкаста «Segozavtra» от LABELCOM.

Что ожидать от концерта?

На концерте Сева поделится своими острыми наблюдениями о жизни, наполняя зал энергией и юмором. Нужно отметить, что стиль Ловкачёва сочетает в себе лёгкость и иронию, что делает его выступления особенно интересными для зрителей. Готовьтесь к весёлым историям и увлекательной атмосфере!

Не упустите возможность стать частью этого комедийного шоу! Завести новых друзей, отдохнуть от повседневной рутины и просто отлично провести время - вот что вас ждёт.

Купить билет на концерт Сева Ловкачёв / Стендап-концерт

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽

