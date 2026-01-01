Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Settlers
Билеты от 0₽
Киноафиша Settlers

Settlers

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка на основе русского фольклора - концерт Settlers

Концерт Settlers - это музыкальное событие, которое вдохновляется подлинными традициями русского фольклора. Здесь вы услышите хороводы, затрагивающие душу мелодии, где переплетаются русская тоска и пламенные танцы.

Завораживающие ритмы и гипнотические гармонии

Музыка Settlers создает уникальную атмосферу, погружая слушателя в мир глубоких эмоций. Грув и мелодии, которые будут звучать в этот вечер, заставят ваше сердце биться быстрее. Насладитесь живым исполнением и узнаете больше о богатых традициях русской музыки.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и откройте для себя новое звучание классического фольклора.

Купить билет на концерт Settlers

Помощь с билетами
Апрель
29 апреля среда
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
24 апреля в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Танго страсти Астора Пьяццоллы: Concord Orchestra
12+
Фламенко Живая музыка Танцевальный
Танго страсти Астора Пьяццоллы: Concord Orchestra
28 февраля в 18:00 Кремлевский дворец
от 2000 ₽
Путешествие в Хогвартс
6+
Неоклассика Живая музыка
Путешествие в Хогвартс
27 ноября в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше