Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Settlers
Киноафиша Settlers

Settlers

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт-перформанс «Лес» группы Settlers

26 ноября в клубе «Космонавт» пройдет долгожданная презентация нового EP группы Settlers под названием «Блюдце». Это музыкальный триптих, который освещает темы рефлексии, силы и любви. Группа, возглавляемая талантливой вокалисткой Яной Шелпаковой, удачно сочетает исконные русские фольклорные традиции с современными музыкальными мотивами.

На концерте-перформансе «Лес» музыканты обещают не только представить новый материал, но и погрузить зрителей в атмосферу таинственного леса, сплетенного из музыки и света. Яна Шелпакова описывает это событие как большее, чем просто концерт: «Осенние концерты — это перформанс с полным погружением в сказочный лес, мистическую, но очень родную и красивую музыку».

Гитарист и автор музыки Олег Судосьев подчеркивает уникальность группы: «Мы вдохновляемся народной культурой, переосмысливаем её и создаем неповторимые, актуальные песни, которые касаются самой глубины души». Эта уникальность наиболее ярко проявляется на живых выступлениях Settlers, которые уже несколько лет подряд становятся участниками крупнейших музыкальных фестивалей, таких как Stereoleto, Дикая Мята, Голос Кочевников, Moscow Music Week и Ural Music Night.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться творчеством группы Settlers в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт Settlers

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
21 апреля вторник
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1400 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
3 марта в 20:00 Поправка
от 350 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
6 марта в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
25 апреля в 21:30 Благородная гниль
от 5000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше