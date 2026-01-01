Концерт-перформанс «Лес» группы Settlers

26 ноября в клубе «Космонавт» пройдет долгожданная презентация нового EP группы Settlers под названием «Блюдце». Это музыкальный триптих, который освещает темы рефлексии, силы и любви. Группа, возглавляемая талантливой вокалисткой Яной Шелпаковой, удачно сочетает исконные русские фольклорные традиции с современными музыкальными мотивами.

На концерте-перформансе «Лес» музыканты обещают не только представить новый материал, но и погрузить зрителей в атмосферу таинственного леса, сплетенного из музыки и света. Яна Шелпакова описывает это событие как большее, чем просто концерт: «Осенние концерты — это перформанс с полным погружением в сказочный лес, мистическую, но очень родную и красивую музыку».

Гитарист и автор музыки Олег Судосьев подчеркивает уникальность группы: «Мы вдохновляемся народной культурой, переосмысливаем её и создаем неповторимые, актуальные песни, которые касаются самой глубины души». Эта уникальность наиболее ярко проявляется на живых выступлениях Settlers, которые уже несколько лет подряд становятся участниками крупнейших музыкальных фестивалей, таких как Stereoleto, Дикая Мята, Голос Кочевников, Moscow Music Week и Ural Music Night.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться творчеством группы Settlers в уникальной атмосфере!