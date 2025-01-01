Меню
Settlers
Settlers

Settlers

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыка и традиции: концерт «Settlers»

«Settlers» – это уникальный проект, в котором традиционные русские песни облекаются в современную форму. Музыка группы сочетает в себе пламенные хороводы, трансовый грув и глубокие эмоциональные нюансы русской души. Каждый концерт «Settlers» – это не просто выступление, а настоящее перформативное погружение, где стираются границы между прошлым и настоящим.

Что ожидать на концерте?

Аудитория сможет насладиться гармоничным сочетанием традиционных мотивов и современных музыкальных течений. Ожидайте впечатляющее зрелище: динамичные танцы, яркие костюмы и эмоциональные исполнения. Каждый номер наполнен не только музыкой, но и стихией русской тоски, которая встречается с разухабистыми битами.

Интересные факты о проекте

  • Группа «Settlers» была основана в 2020 году и с тех пор активно выступает на различных площадках.
  • Их музыкальный стиль и подход к традиционному фольклору привлекают внимание зрителей всех возрастов.
  • Каждое выступление группы – это уникальный опыт, который не похож на предыдущий, благодаря вариативности музыкального материала.

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта. Концерт «Settlers» привлечет внимание любителей как традиционной, так и современной музыки. Подготовьтесь к незабываемой атмосфере и ярким эмоциям!

15 октября
15 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
