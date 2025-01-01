Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: смех без границ

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу, где комики на сцене создают шутки на основе тем, которые случайно достаются им. Каждое выступление - это захватывающее приключение, которое гарантированно подарит вам море эмоций и смеха. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого зрелища, где вы никогда не узнаете, что произойдет дальше!

Приходите заранее

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому мы настоятельно рекомендуем приходить заранее. Это даст вам возможность выбрать лучшие места и сделать заказ на закуски или напитки. Рассадка осуществляется администратором на месте, что обеспечивает комфортную организацию пространства для всех зрителей.

Важно знать

Обратите внимание: вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже если у вас есть билет. Мы стремимся создать атмосферу уважения и взаимопонимания для всех гостей, поэтому призываем вас заботиться о своем и чужом комфорте.

Не пропустите шанс посмеяться от души на этом импровизационном шоу, способном создать волшебную атмосферу на любой вечер!

Сентябрь
30 сентября вторник
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 200 ₽

