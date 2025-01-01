Меню
Импровизационное шоу комиков в Standup Bar

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу, где комики на глазах у зрителей создают шутки из случайных тем, которые им достаются. Это настоящий спектакль, полный непредсказуемости и юмора, где каждый момент может стать поводом для смеха!

Неожиданные повороты сюжета

Каждое выступление — это отдельная история, которая складывается прямо на сцене. Вы никогда не сможете предсказать, что произойдет дальше. Настоящее искусство импровизации, которое позволяет зрителям наслаждаться уникальным контентом в каждую минуту шоу.

Рекомендации для гостей

Мы призываем вас приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рассадка осуществляется администратором на месте, что обеспечивает комфорт и удобство для всех зрителей.

Важно знать

Обратите внимание, что вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билета. Мы заботимся о том, чтобы атмосфера шоу оставалась дружелюбной и безопасной.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Улыбнитесь, расслабьтесь и позвольте комикам удивить вас своим талантом!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 7 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
19:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

