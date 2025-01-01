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18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: смех без границ!

Приготовьтесь к уникальному вечеру, полному неожиданностей и смеха! В нашем импровизационном шоу комики на сцене будут создавать шутки на основе тем, которые они получат прямо в процессе выступления. Каждое представление — это совершенно новая история, и вы никогда не сможете предсказать, что произойдет дальше!

Когда и где?

Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и сделать заказ на напитки и закуски.

Как проходит вечер?

Рассадка осуществляется администратором на месте, что позволяет создать комфортную атмосферу для всех зрителей. Не забудьте, что вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билета.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет.

Погрузитесь в мир импровизации и позвольте комикам удивить вас! Мы уверены, что этот вечер станет незабываемым событием для всех любителей театра и юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
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