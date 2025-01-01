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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: смех без границ

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу, где комики на глазах у зрителей создают шутки на основе случайных тем. Это событие обещает быть непредсказуемым и увлекательным, ведь вы никогда не узнаете, что произойдет на сцене!

Подготовка к шоу

Запуск гостей начнется за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять удобные места и сделать заказ. Рассадка осуществляется администратором на месте, что гарантирует комфортную атмосферу для всех зрителей.

Правила входа

Обратите внимание, что вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже при наличии билета. Мы стремимся создать безопасную и приятную обстановку для всех участников.

Интересные факты о шоу

Импровизация в театре — это искусство, требующее мгновенной реакции и креативности. Многие известные комики начинали свою карьеру именно с импровизационных выступлений. Это направление помогает развивать не только актерские навыки, но и умение работать с аудиторией.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Ждем вас на нашем импровизационном шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
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