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Сестры
Билеты от 1000₽
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Спектакль Сестры

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шанс на исправление ошибок прошлого. По одноименной пьесе А. Слаповского

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения — что было бы, если бы... Но, порой, так хочется вернуться в прошлое и внести свои коррективы. Хотя, возможно, стоит попытаться исправить ошибки, изменив настоящее. Нужно ли это? Вопрос, на который зрители смогут найти ответ, посетив новый спектакль.

В центре сюжета — художник, полный любви и юношеского задора. Две сестры, каждая из которых влюбляется в него, становятся заложницами собственных чувств. В итоге одна из них одерживает победу, но спустя годы у другой появляется шанс на счастье. Чем закончится эта история — миллионом алых роз или тысячей разочарований? Ответ ждёт вас на сцене.

Детали спектакля

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Алексея Слаповского. Режиссёр — Марина Перелешина, а художник — Светлана Литвинова. В главных ролях выступят:

  • Елена Ксенофонтова
  • Дарья Повереннова
  • Борис Хвошнянский

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю о любви, выборе и шансах на исправление. Приходите и станьте частью захватывающего театрального действия!

Режиссер
Марина Перелешина
В ролях
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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