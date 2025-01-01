Спектакль Сестры

Шанс на исправление ошибок прошлого. По одноименной пьесе А. Слаповского

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения — что было бы, если бы... Но, порой, так хочется вернуться в прошлое и внести свои коррективы. Хотя, возможно, стоит попытаться исправить ошибки, изменив настоящее. Нужно ли это? Вопрос, на который зрители смогут найти ответ, посетив новый спектакль.

В центре сюжета — художник, полный любви и юношеского задора. Две сестры, каждая из которых влюбляется в него, становятся заложницами собственных чувств. В итоге одна из них одерживает победу, но спустя годы у другой появляется шанс на счастье. Чем закончится эта история — миллионом алых роз или тысячей разочарований? Ответ ждёт вас на сцене.

Детали спектакля

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Алексея Слаповского. Режиссёр — Марина Перелешина, а художник — Светлана Литвинова. В главных ролях выступят:

Елена Ксенофонтова

Дарья Повереннова

Борис Хвошнянский

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю о любви, выборе и шансах на исправление. Приходите и станьте частью захватывающего театрального действия!