Сёстры
Киноафиша Сёстры

Спектакль Сёстры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Сёстры» в Казани. Спектакль о встрече, которая меняет все

«Сёстры» — это спектакль о встрече, способной изменить всё. Прошлое возвращается, чтобы задать главный вопрос: можно ли переписать свою жизнь и заново построить отношения, когда кажется, что всё давно потеряно?

История любви и выбора

На сцене unfolds история о любви, выборе и цене, которую мы платим за принятые решения. В ней переплетаются смех и боль, муки сомнений и свет надежды. Это спектакль-откровение: искренний, эмоциональный и близкий каждому зрителю. Здесь нет громких лозунгов, но есть честный разговор о том, что по-настоящему важно.

Эмоции и смыслы

Один вечер — и вы уйдёте с собой не только с яркими эмоциями, но и, возможно, с ответами на свои собственные вопросы. «Сёстры» предложат вам задуматься о важных аспектах жизни и межличностных отношений.

Исполнители

В спектакле играют: Елена Ксенофонтова, Алексей Гришин и Екатерина Семёнова.

Обратите внимание: во избежание недоразумений, возможны изменения в составе исполнителей без дополнительного уведомления.

В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 2100 ₽

