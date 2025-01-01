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Киноафиша Сёстры

Спектакль Сёстры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сестры» в Омске

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения — что было бы, если бы... Но как же порой хочется вернуться в прошлое и кое-что подкорректировать! Увы, это невозможно. Однако можно попытаться исправить ошибки прошлого, кардинально изменив настоящее. Можно «удивить» всех вокруг и себя в первую очередь. Но нужно ли это?

Сюжетная линия

В центре сюжета — история художника, влюбчивого и молодого, который оказался в любовном треугольнике с двумя сестрами. Каждая из них по-своему стремится завоевать его сердце. В результате одна из сестер добивается успеха, но спустя годы у другой появляется шанс изменить свою судьбу.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о любви, выборе и последствиях решений. Зрители смогут задуматься о том, как влияет на нашу жизнь прошлое и что мы готовы сделать, чтобы изменить будущее.

Приходите и откройте для себя мир человеческих отношений в исполнении талантливых актеров!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 13 октября
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
19:00 от 1500 ₽

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