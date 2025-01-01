Спектакль Сестры

Елена Ксенофонтова, Екатерина Семёнова и Алексей Гришин в спектакле «Сёстры»

Спектакль «Сёстры» впервые был представлен зрителям в июне 2022 года на площадке «Боярские палаты СТД РФ». Это история о том, как можно попытаться исправить ошибки прошлого и изменить настоящее, чтобы удивить как себя, так и окружающих. Но стоит ли это делать?

Сюжет

Жил-был художник, который был молод и влюбчив. Две сестры, каждая в свою очередь, влюбились в него. Одна из них одержала победу, но спустя годы у другой появляется шанс на любовь. Чем закончится этот любовный треугольник — миллионом алых роз или тысячей разочарований? Это вы сможете узнать, посетив спектакль «Сёстры», основанный на пьесе Алексея Слаповского.

Персонажи

В центре сюжета — Герман, художник, который вызывает у зрителей смешанные чувства: жалость, злость и тихую грусть. В роли Германа — Алексей Гришин. Кто же он на самом деле: предатель, ловелас или несчастный художник? Ответ на этот вопрос зритель должен найти сам.

Регина, сестра Германа, в исполнении Елены Ксенофонтовой, ярко и искрометно демонстрирует свои страхи и неуверенность, скрытые под маской сарказма. Она изводит мужа, а затем общается с сестрой, у которой когда-то увела любимого. Финальная сцена в пижамке с сердечками оставляет двойственное впечатление, сочетая в себе легкость и глубину.

Изольда, сыгранная Екатериной Семёновой, сначала кажется скромной и ведомой, но постепенно раскрывается как сильная и уверенная женщина. Она пережила утрату любимого, но готова бороться за своё счастье. Зритель начинает осознавать, что её история намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Финал

Финальные слова Регины: «Еще ничего не кончено, дорогие мои! Слышите? Ничего еще не кончено!» подводят итоги и оставляют зрителей в ожидании продолжения.

Информация для зрителей

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Длительность — 2 часа.

