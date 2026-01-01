Московский детский театр теней представит новый спектакль, основанный на популярной сказке, знакомой многим с детства. В этой постановке взаимодействуют фольклорные образы, языческие обряды и славянские этнические мелодии, что создает невероятную атмосферу.
Традиционные мотивы прослеживаются в костюмах и декорациях, а игра русских теневых кукол вместе с живой актёрской игрой перенесет зрителей в мир народных легенд и преданий.
Режиссёр Наталья Лебедева и художник Евгения Шахотько создали уникальную интерпретацию, в которой принимали участие:
Спектакль наполнен богатым фольклором и рассказывает о смелых героях, которые, преодолевая трудности и испытания, обретают любовь — самую большую награду. Он привлечёт тех, кто ценит традиционные способы представления сказок и фольклорные традиции.
Не забудьте, что для участия в спектакле необходимо приобретать билеты на каждого взрослого и ребёнка, независимо от возраста.