Спектакль по мотивам любимой сказки в Московском детском театре теней

Московский детский театр теней представит новый спектакль, основанный на популярной сказке, знакомой многим с детства. В этой постановке взаимодействуют фольклорные образы, языческие обряды и славянские этнические мелодии, что создает невероятную атмосферу.

Традиционные мотивы прослеживаются в костюмах и декорациях, а игра русских теневых кукол вместе с живой актёрской игрой перенесет зрителей в мир народных легенд и преданий.

Команда постановки

Режиссёр Наталья Лебедева и художник Евгения Шахотько создали уникальную интерпретацию, в которой принимали участие:

Андрей Братаев

Любовь Степанюк

Марина Топоркова

Ариана Войтюк

Валерия Забелина

Владислав Рябцев

Что ждёт зрителей

Спектакль наполнен богатым фольклором и рассказывает о смелых героях, которые, преодолевая трудности и испытания, обретают любовь — самую большую награду. Он привлечёт тех, кто ценит традиционные способы представления сказок и фольклорные традиции.

Не забудьте, что для участия в спектакле необходимо приобретать билеты на каждого взрослого и ребёнка, независимо от возраста.