Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Киноафиша Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Спектакль Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Постановка
Детский театр теней 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по мотивам любимой сказки в Московском детском театре теней

Московский детский театр теней представит новый спектакль, основанный на популярной сказке, знакомой многим с детства. В этой постановке взаимодействуют фольклорные образы, языческие обряды и славянские этнические мелодии, что создает невероятную атмосферу.

Традиционные мотивы прослеживаются в костюмах и декорациях, а игра русских теневых кукол вместе с живой актёрской игрой перенесет зрителей в мир народных легенд и преданий.

Команда постановки

Режиссёр Наталья Лебедева и художник Евгения Шахотько создали уникальную интерпретацию, в которой принимали участие:

  • Андрей Братаев
  • Любовь Степанюк
  • Марина Топоркова
  • Ариана Войтюк
  • Валерия Забелина
  • Владислав Рябцев

Что ждёт зрителей

Спектакль наполнен богатым фольклором и рассказывает о смелых героях, которые, преодолевая трудности и испытания, обретают любовь — самую большую награду. Он привлечёт тех, кто ценит традиционные способы представления сказок и фольклорные традиции.

Не забудьте, что для участия в спектакле необходимо приобретать билеты на каждого взрослого и ребёнка, независимо от возраста.

Фотографии

Сестрица Аленушка и братец Иванушка Сестрица Аленушка и братец Иванушка Сестрица Аленушка и братец Иванушка Сестрица Аленушка и братец Иванушка Сестрица Аленушка и братец Иванушка Сестрица Аленушка и братец Иванушка
