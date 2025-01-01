Премьера спектакля «Сестра печали» в Балтийском доме

По одноименной повести Вадима Шефнера, спектакль «Сестра печали» готовится к премьере 7 мая 2025 года. Режиссером постановки выступает Анатолий Праудин. Это событие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сюжет и герои

Спектакль рассказывает о ленинградской молодежи сороковых годов. Главный герой, Толя, учится в техникуме и делит комнату со своими однокурсниками Гришкой, Костей и Володькой. Все четверо – выпускники детдома, простые ребята, сплоченные общими трудностями и мечтами. Однако жизнь разбрасывает их в разные стороны.

Когда Толю направляют на временную работу в другой город, он знакомится с Лёлей. Эта встреча становится одной из самых значимых в его судьбе. Но впереди уже маячит война, и жизнь вскоре изменится навсегда.

О Вадиме Шефнере

Постановка Анатолия Праудина основана на произведении Вадима Шефнера, ленинградского прозаика и поэта, участника Великой Отечественной войны и фронтового корреспондента. По словам режиссера, Шефнер невероятно близок ему как автор.

Шефнер всю жизнь писал о своём родном городе на Неве и о Васильевском острове, на котором родился. Война и Ленинград – две ключевые темы его творчества. «Сестра печали» отражает многие события его собственной биографии.

Мнение экспертов

Одно из наиболее точных высказываний о книге Шефнера принадлежит историку Василию Молодякову: «Это лучшая прозаическая книга о Великой Отечественной войне. Точнее, о людях на войне – простых молодых ленинградцах, как сам автор, которых не готовили к Подвигу и которые этот Подвиг совершили. В ленинградских зеркалах враг не отразился».

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит вас задуматься о войне и судьбах людей, оказавшихся в её эпицентре.