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Съешь меня, если осмелишься
Киноафиша Съешь меня, если осмелишься

Спектакль Съешь меня, если осмелишься

Постановка
The Театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Острые темы и черный юмор: спектакль «Съешь меня, если осмелишься»

Частный профессиональный театр «The Teatr» представляет спектакль с элементами черного юмора. Эта история — сказка для взрослых, где персонажи отражают маски современного общества и бывших партнёров. Зрители найдут в диалогах отголоски своих мыслей и моменты тишины для самоанализа.

Сказка для взрослых

«Съешь меня, если осмелишься» — это та самая сказка, которую в детстве нам запрещали читать. Она пробуждает смех сквозь зубы, когда смеяться, казалось бы, не над чем. Персонажи заставляют нас узнать в них себя и своих бывших, создавая зеркало, в котором отражаются наши собственные маски.

Эмоции на грани

Спектакль предлагает тот самый хэппи энд, которого мы ждем, а черный юмор бьёт в солнечное сплетение. Диалоги героев затрагивают темы, о которых мы стесняемся говорить вслух. Временами приходит момент тишины, где каждый остается наедине с собой, что способствует глубокому самоанализу.

Как всегда: стильно и дерзко

Эта постановка привлечёт внимание тех, кто ценит острые темы и неординарные спектакли. Откройте для себя новый взгляд на привычные вещи в неформальной и привлекательной обстановке театра.

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