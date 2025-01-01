Российская премьера спектакля «Серотонин» Мишеля Уэльбэка в Театре на Садовой

На сцене — эксцентричный и поэтический мир, созданный по мотивам романа известного французского писателя Мишеля Уэльбека. В центре сюжета — жизнь Флорана Лабруста, привлекательного бизнес-консультанта, который оказывается на перепутье. Его успехи и экзотические связи не приносят удовлетворения, и он решает навсегда покинуть свою обыденную реальность.

Сюжетные перипетии

Флоран, отчаявшийся, начинает перемещение по Франции, вспоминает о своей первой любви, интеллектуальных спорах с университетским другом и стремится вырваться из рутины. Все это заставляет нас думать о том, может ли современный человек быть счастливым без добавок и химических препаратов? Каковы последствия увлечения антидепрессантами и играми воображения?

Режиссер и актерский состав

Спектакль поставил российский театральный режиссер Андрей Прикотенко, известный своей работой в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга и многих других городов. Прикотенко — главный режиссер Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» и обладатель множества наград, включая «Золотую Маску».

Главную роль Флорана Лабруста исполняет признанный артист Иван Волков, который в этом спектакле покажет не только взрывной, но и чувственный образ героя. Кроме того, его коллеги по сцене исполнят более десятка ролей за одно представление, что добавляет спектаклю многообразия и зрелищности.

Награды и достижения

Спектакль «Серотонин» уже успел получить признание на театральной сцене:

Четыре номинации на Национальную театральную премию «Золотая Маска»: Лучший спектакль малой формы Лучшая мужская роль — Иван Волков Лучшая работа художника — Ольга Шаишмелашвили Лучшая работа художника по костюмам — Ольга Шаишмелашвили

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль малой формы».

Ольга Шаишмелашвили стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа художника в драме».

Александр Кудренко — лауреат «Золотого Софита» за «Лучшую роль второго плана».

Иван Волков — номинант на «Золотую Маску» и «Золотой Софит» за лучшие актерские работы.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о жизни, о роли счастья и о том, что нас действительно удерживает в этом мире.