Серотонин
Киноафиша Серотонин

Спектакль Серотонин

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+

О спектакле

Российская премьера спектакля «Серотонин» Мишеля Уэльбэка в Театре на Садовой

На сцене — эксцентричный и поэтический мир, созданный по мотивам романа известного французского писателя Мишеля Уэльбека. В центре сюжета — жизнь Флорана Лабруста, привлекательного бизнес-консультанта, который оказывается на перепутье. Его успехи и экзотические связи не приносят удовлетворения, и он решает навсегда покинуть свою обыденную реальность.

Сюжетные перипетии

Флоран, отчаявшийся, начинает перемещение по Франции, вспоминает о своей первой любви, интеллектуальных спорах с университетским другом и стремится вырваться из рутины. Все это заставляет нас думать о том, может ли современный человек быть счастливым без добавок и химических препаратов? Каковы последствия увлечения антидепрессантами и играми воображения?

Режиссер и актерский состав

Спектакль поставил российский театральный режиссер Андрей Прикотенко, известный своей работой в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга и многих других городов. Прикотенко — главный режиссер Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» и обладатель множества наград, включая «Золотую Маску».

Главную роль Флорана Лабруста исполняет признанный артист Иван Волков, который в этом спектакле покажет не только взрывной, но и чувственный образ героя. Кроме того, его коллеги по сцене исполнят более десятка ролей за одно представление, что добавляет спектаклю многообразия и зрелищности.

Награды и достижения

Спектакль «Серотонин» уже успел получить признание на театральной сцене:

  • Четыре номинации на Национальную театральную премию «Золотая Маска»:
    • Лучший спектакль малой формы
    • Лучшая мужская роль — Иван Волков
    • Лучшая работа художника — Ольга Шаишмелашвили
    • Лучшая работа художника по костюмам — Ольга Шаишмелашвили
  • Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль малой формы».
  • Ольга Шаишмелашвили стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа художника в драме».
  • Александр Кудренко — лауреат «Золотого Софита» за «Лучшую роль второго плана».
  • Иван Волков — номинант на «Золотую Маску» и «Золотой Софит» за лучшие актерские работы.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о жизни, о роли счастья и о том, что нас действительно удерживает в этом мире.

В ролях
Иван Волков
Екатерина Решетникова
Олег Рязанцев
Александр Кудренко
Купить билет на спектакль Серотонин

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 4000 ₽

Фотографии

Серотонин Серотонин Серотонин Серотонин Серотонин

