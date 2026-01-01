Сергей Зорик

Сольный концерт Сергея Зорика в стендап-клубе «StandUp Spot»

Стендап-клуб «StandUp Spot» приглашает на сольный концерт Сергея Зорика — известного комика, чьи выступления завоевали сердца зрителей. Этот вечер особенно порадует поклонников его неповторимого юмора и остроумия.

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы комфортно занять свои места и сделать заказы. Обратите внимание, что после старта концерта работа бара прекращается. Рассадка осуществляется строго по выбранным местам согласно схеме, так что будьте внимательны при выборе.

Не упустите возможность насладиться вечерним настроением и порцией хорошего юмора в компании друзей или единомышленников!