Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Зорик
Билеты от 500₽
Киноафиша Сергей Зорик

Сергей Зорик

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Стендап-концерт Сергея Зорика в Black Loft

Не упустите шанс посетить стендап-концерт Сергея Зорика, участника популярного проекта «StandUp на ТНТ». Это событие пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), известном своей уютной атмосферой и современным дизайном.

Уют и комфорт под одним крышей

Black Loft предлагает своим гостям не только уникальную атмосферу, но и удобства: работает коктейль-бар, а также ресторан, где вам предложат блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы порадовать себя и своих друзей вкусными угощениями, насладиться атмосферой мероприятия и зарядиться позитивными эмоциями.

Информация для гостей

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что вход строго по документам: вам потребуется паспорт. Возрастное ограничение — 18+.

Не упустите возможность провести вечер за качественным юмором и стильной атмосферой в компании друзей!

Купить билет на концерт Сергей Зорик

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 500 ₽

В ближайшие дни

Original Jazz Jam с Петром Ившиным
6+
Джаз
Original Jazz Jam с Петром Ившиным
21 января в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Лада Дэнс
18+
Поп
Лада Дэнс
22 января в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
19 января в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше