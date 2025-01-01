Сергей Зорик

Стендап-концерт Сергея Зорика в Black Loft

Не упустите шанс посетить стендап-концерт Сергея Зорика, участника популярного проекта «StandUp на ТНТ». Это событие пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), известном своей уютной атмосферой и современным дизайном.

Уют и комфорт под одним крышей

Black Loft предлагает своим гостям не только уникальную атмосферу, но и удобства: работает коктейль-бар, а также ресторан, где вам предложат блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы порадовать себя и своих друзей вкусными угощениями, насладиться атмосферой мероприятия и зарядиться позитивными эмоциями.

Информация для гостей

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что вход строго по документам: вам потребуется паспорт. Возрастное ограничение — 18+.

Не упустите возможность провести вечер за качественным юмором и стильной атмосферой в компании друзей!