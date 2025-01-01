Меню
Сергей Зорик. Сольный концерт
Билеты от 500₽
Киноафиша Сергей Зорик. Сольный концерт

Сергей Зорик. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Стендап с Сергеем Зориком в Black Loft

Приглашаем вас на незабываемое шоу с участием Сергея Зорика, известного по проекту «StandUp на ТНТ». Это событие пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает уникальную атмосферу с ощущением погружения под воду рядом с маяком.

Уютная атмосфера и вкусная кухня

Для вашего удобства в Black Loft работает коктейль-бар, а также ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам и успеть насладиться атмосферой места, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Сбор гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что вход ограничен для зрителей младше 18 лет.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться захватывающим стендапом!

Октябрь
24 октября пятница
19:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 500 ₽

