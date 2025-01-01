Сергей Зорик. Сольный концерт

Приглашаем вас на незабываемое шоу с участием Сергея Зорика, известного по проекту «StandUp на ТНТ». Это событие пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает уникальную атмосферу с ощущением погружения под воду рядом с маяком.
Для вашего удобства в Black Loft работает коктейль-бар, а также ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам и успеть насладиться атмосферой места, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.
Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что вход ограничен для зрителей младше 18 лет.
Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться захватывающим стендапом!